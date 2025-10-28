weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Staßfurt
    4. >

  4. Zeit der Besinnlichkeit: Termine für Weihachtsmärkte stehen

Zeit der Besinnlichkeit Termine für Weihachtsmärkte stehen

In Kürze starten die Advents-, Weihnachts- und Glühweinmärkte – Atzendorf nutzt seine Eintagesveranstaltung als Testlauf für den Dorfgeburtstag im kommenden Jahr.

Von Tobias Winkler 28.10.2025, 09:00
Die erste Weihnachtsdekoration hängt … Hier nahe dem Salzlandtheater.
Die erste Weihnachtsdekoration hängt … Hier nahe dem Salzlandtheater. Foto: Tobias Winkler

Staßfurt/Güsten - Am Samstag, 29. November, ist Weihnachtsmarkt in Atzendorf – passend zum Beginn der besinnlichen Wochen, die am Tag danach mit dem ersten Adventssonntag beginnen. Und als zweite Generalprobe für die 1.080-Jahr-Feierlichkeiten im kommenden Jahr.