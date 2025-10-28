In Kürze starten die Advents-, Weihnachts- und Glühweinmärkte – Atzendorf nutzt seine Eintagesveranstaltung als Testlauf für den Dorfgeburtstag im kommenden Jahr.

Die erste Weihnachtsdekoration hängt … Hier nahe dem Salzlandtheater.

Staßfurt/Güsten - Am Samstag, 29. November, ist Weihnachtsmarkt in Atzendorf – passend zum Beginn der besinnlichen Wochen, die am Tag danach mit dem ersten Adventssonntag beginnen. Und als zweite Generalprobe für die 1.080-Jahr-Feierlichkeiten im kommenden Jahr.