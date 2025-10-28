Die Pläne der Stadt Magdeburg, eine neue Arena mit einer Kapazität von 10.000 Plätzen zu bauen und gleichzeitig die Getec-Arena zu sanieren, sorgt auch in den sozialen Medien für jede Menge Reaktionen.

Die Getec Arena ist bei Spielen des SC Magdeburg fast immer ausverkauft. Die Pläne der Stadt, sie zu sanieren und gleichzeitig eine größere Arena zu bauen, sorgen für Reaktionen im Netz.

Magdeburg. - Auf der Facebook-Seite der Magdeburger Volksstimme hat es zahlreiche Reaktionen auf den geplanten Neubau einer Arena, die mehr als 100 Millionen Euro kosten soll, gegeben. Die einen sind skeptisch, die anderen wünschen sich das Geld anders investiert und wieder andere denken noch größer.