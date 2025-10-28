Reisende dürfen sich freuen Reisen und Leben: Womit der Bahnhof des Jahres in Magdeburg bald noch mehr punktet
Über Jahre haben sich der Bau am Kölner Platz in Magdeburg hingezogen. Derzeit laufen abschließende Arbeiten. Nun gibt es einen Übergabetermin.
28.10.2025, 09:00
Magdeburg. - Es ist Bewegung auf dem Kölner Platz. Pflasterarbeiten abgeschlossen, Bänke montiert, Pflanztröge begrünt: Der Platz vor dem Hauptbahnhof, gerade zum Bahnhof des Jahres in Deutschland gewählt, zeigt inzwischen, wohin die Reise geht – zu einem modernen, einladenden Stadteingang, der mit seiner klaren Gestaltung und neuen Aufenthaltsqualität beeindruckt - auch wenn das Projekt später fertig wird als zunächst geplant. Maler bringen dieser Tage dunkle Streifen auf Wand der Ostseite und setzen einen farbigen Akzent.