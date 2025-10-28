Über Jahre haben sich der Bau am Kölner Platz in Magdeburg hingezogen. Derzeit laufen abschließende Arbeiten. Nun gibt es einen Übergabetermin.

Reisen und Leben: Womit der Bahnhof des Jahres in Magdeburg bald noch mehr punktet

Magdeburg. - Es ist Bewegung auf dem Kölner Platz. Pflasterarbeiten abgeschlossen, Bänke montiert, Pflanztröge begrünt: Der Platz vor dem Hauptbahnhof, gerade zum Bahnhof des Jahres in Deutschland gewählt, zeigt inzwischen, wohin die Reise geht – zu einem modernen, einladenden Stadteingang, der mit seiner klaren Gestaltung und neuen Aufenthaltsqualität beeindruckt - auch wenn das Projekt später fertig wird als zunächst geplant. Maler bringen dieser Tage dunkle Streifen auf Wand der Ostseite und setzen einen farbigen Akzent.