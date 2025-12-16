Das Gerüst am Genthiner Wasserturm ist ein Stück abgebaut. Ein Teil des oberen Bereichs des Turmes ist bereits jetzt sichtbar.

Der Genthiner Wasserturm zeigt sich hinter der Hülle.

Genthin - Der Genthiner Wasserturm ist wieder ein Stück weit sichtbar. An der Turmspitze haben Arbeiter begonnen, das Gerüst bis unter die alte Wasserkammer zurückzubauen. Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) hatte sich dafür persönlich eingesetzt. „Mir war wichtig, dass die Genthinerinnen und Genthiner erkennen können, dass sich bei der Sanierung etwas bewegt“, sagte sie.