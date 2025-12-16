Wenn schon Centbeträge helfen: Die Mitarbeiter eines Unternehmens aus Oschersleben haben ein Jahr lang ihren Lohn abrunden lassen und spenden das Geld zur Weihnachtszeit nun für schwerkranke Kinder.

Mitarbeiter verzichten ein Jahr lang auf mehr Lohn - zugunsten krebskranker Kinder

Zur Weihnachtsfeier übergaben die Geschäftsführung und Mitarbeiter den Spendenscheck an Kay Elzner (8. von rechts).

Oschersleben - Seit 18 Jahren schon ist es den Mitarbeitern des Oschersleber Unternehmens EMG Eltma eine Herzensangelegenheit, Menschen zu unterstützen, denen es nicht so gut geht. Mit dem Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder und dessen Botschafter Kay Elzner, der im Oschersleber Ortsteil Emmeringen zu Hause ist, verbindet sie eine lange Partnerschaft.