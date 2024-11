Genthin - Die Spannung steigt, mit der Vorweihnachtszeit beginnt auch die Auftrittssaison für das Genthiner Amateurtheater (Gat). In diesem Jahr wird das Grimmsche Märchen „Aschenbrödel“ gezeigt. Eine gute Nachricht: Für die Premiere am Sonnabend in der Aula der Genthiner Uhlandschule gibt es noch Karten in der Touristinfo Genthin.

Wer am Sonnabend, 30. November, ab 14.30 Uhr mit dabei sein möchte, kann sich kurzentschlossen noch für einen Besuch entscheiden.

Genthiner setzen humorvolle Akzente in bekanntem Stück

Es lohnt sich. Ein Prinz, der schon seit sieben Jahren nicht lacht und nicht fröhlich ist, soll verheiratet werden. Sein Vater, der König, lässt im ganzen Land verkünden, dass er ein großes Fest veranstaltet, auf dem die Braut für den Prinzen gefunden werden soll.

Viele schöne und reiche Mädchen sind gekommen, und jede hofft, dass sie einmal Königin wird. Doch nur eine, die schön und klug ist, möchte der Prinz zur Frau. Ob das gelingt, was ein Schuh damit zu tun hat und welche Rolle Tauben spielen, wird ab Sonnabend verraten.

Und das Gat wäre nicht das Gat, würde es nicht wieder kleine Akzente und augenzwinkernde Momente geben, mit denen das Märchen interpretiert wird. Daher werden nicht nur die Jüngsten an der Inszenierung Freude haben, sondern auch ältere Märchenfreunde.

Karten gibt es auch für die Aufführungen am 14. Dezember in der Stadthalle Möckern (16 Uhr) und am 15. Dezember im MGH „Die Stube“ in Kirchmöser (14 Uhr) an der Tageskasse. Auch für den 6. Januar (ab 14.30 Uhr) in der Aula der Uhlandschule gibt es noch Karten.

Theateraufführung an Heiligabend in Genthin

Die Vorstellungen am 1. Dezember in Kade und am 24. Dezember in der Uhlandschule sind bereits ausverkauft Zudem gibt es auch die Aufführung am 8. Dezember in Tucheim (15 Uhr). Mit den Aufführungen setzt das Amateurtheater eine jahrzehntelange Tradition fort und ist mit einer Bühnenveranstaltung an Heiligabend durchaus ein Exot.

Ähnliche Theaterveranstaltungen gibt es an diesem Tag nur ganz wenige. Einige professionelle Theater bieten Stücke an. Wesentlich seltener sind Aufführungen an Heiligabend von Amateurtheatern.