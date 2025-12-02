Engagement für den Tierschutz Genthinerin Stefanie Jaksch: Unvergesslicher Abend beim Deutschen Tierschutzpreis in Berlin
Die Igelretterin aus Ringelsdorf bei Tucheim stand im Finale des Publikumspreises. Für Sie war der Abend ein bewegendes Erlebnis voller Begegnungen und Emotionen.
02.12.2025, 06:22
Genthin/Ringelsdorf - Einen ganz besonderen Abend erlebte Stefanie Jaksch von „Steffis Tierhilfe“ aus Ringelsdorf im Berliner Humboldt Carré. Dort nahm sie am Wochenende an der Verleihung des Deutschen Tierschutzpreises teil.