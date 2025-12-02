Die Igelretterin aus Ringelsdorf bei Tucheim stand im Finale des Publikumspreises. Für Sie war der Abend ein bewegendes Erlebnis voller Begegnungen und Emotionen.

Genthinerin Stefanie Jaksch: Unvergesslicher Abend beim Deutschen Tierschutzpreis in Berlin

Genthin/Ringelsdorf - Einen ganz besonderen Abend erlebte Stefanie Jaksch von „Steffis Tierhilfe“ aus Ringelsdorf im Berliner Humboldt Carré. Dort nahm sie am Wochenende an der Verleihung des Deutschen Tierschutzpreises teil.