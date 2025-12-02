weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Engagement für den Tierschutz: Genthinerin Stefanie Jaksch: Unvergesslicher Abend beim Deutschen Tierschutzpreis in Berlin

Engagement für den Tierschutz Genthinerin Stefanie Jaksch: Unvergesslicher Abend beim Deutschen Tierschutzpreis in Berlin

Die Igelretterin aus Ringelsdorf bei Tucheim stand im Finale des Publikumspreises. Für Sie war der Abend ein bewegendes Erlebnis voller Begegnungen und Emotionen.

Von Mike Fleske 02.12.2025, 06:22
Steffis Tierhilfe Igelstation Ringelsdorf
Steffis Tierhilfe Igelstation Ringelsdorf Louis Hantelmann

Genthin/Ringelsdorf - Einen ganz besonderen Abend erlebte Stefanie Jaksch von „Steffis Tierhilfe“ aus Ringelsdorf im Berliner Humboldt Carré. Dort nahm sie am Wochenende an der Verleihung des Deutschen Tierschutzpreises teil.