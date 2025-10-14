weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Zeitzeugen berichten hautnah: Geschichte einmal anders: Schüler erleben Flucht und Vertreibung im 2. Weltkrieg

Schüler der Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey erhielten durch zwei Zeitzeugen bewegende Einblicke in die Realität von Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Projekt, das Generationen verbindet.

Von Louis Hantelmann 14.10.2025, 07:03
Eleonore Klein und Erna Neumann tauschen sich mit den Sekundarschülern aus Parey aus.
Eleonore Klein und Erna Neumann tauschen sich mit den Sekundarschülern aus Parey aus. Foto: Carsten Hannig

Parey. - Die Schüler der Sekundarschule „An der Elbe“ Parey hat zum Thema „Flucht und Vertreibung“ einen ganz besonderen Einblick in erlebte Geschichte bekommen.