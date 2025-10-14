Zeitzeugen berichten hautnah Geschichte einmal anders: Schüler erleben Flucht und Vertreibung im 2. Weltkrieg

Schüler der Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey erhielten durch zwei Zeitzeugen bewegende Einblicke in die Realität von Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Projekt, das Generationen verbindet.