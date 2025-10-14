Kriminalhauptkommissar a. D. Rolf Strehler erinnert sich an alte Fälle aus Staßfurt und Umgebung. In dieser und den nächsten Folgen geht es um Einbruch und Diebstahl im Wandel der Zeit.

Der Ladenschreck aus dem Salzlandkreis: Ein Polizist erinnert sich an Fälle aus der Region

Während Rolf Strehlers Dienstzeit als Kriminalbeamter trieb ein notorischer Ladendieb sein Unwesen im Salzlandkreis.

Staßfurt/Aschersleben/VS - Vor Kurzem drangen unbekannte Täter in die Kauflandpassage an der Hoymer Chaussee in Aschersleben ein. Wie aus dem Polizeibericht des Salzlandkreises hervorging, gelangten sie über das Dach in das Innere des Einkaufskomplexes. Aus einem Wertgelass entwendeten sie eine größere Menge Bargeld.