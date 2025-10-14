Die Calbenser Regionalbereichsbeamten sensibilisieren im Supermarkt zu mehr Aufmerksamkeit. Viele Kunden achten allerdings wenig auf ihre Wertsachen, sind die Beamten erstaunt bei ihrem Einsatz im Handel.

Dominik Giese und André Bellmann (r.) waren am Freitag im Edeka in der Saalestadt im Einsatz und informierten, wie sich die Bürger gegen Taschendiebstahl schützen können.

Calbe. - Die beiden Calbenser Regionalbereichsbeamten Dominik Giese und André Bellmann haben zum Wochenende einen mehrstündigen Einsatz im Edeka Supermarkt absolviert. Den beiden Beamten ging es dabei darum, die Bürger zu sensibilisieren, nicht zu sorglos mit ihren Wertsachen beim Einkaufen umzugehen.