Medizinische Versorgung auf dem Land Gesundheit im Dialog – Genthiner Initiative für mehr Austausch unter Medizinern
Wie lässt sich die medizinische Versorgung in der Region besser abstimmen? Neuester Vorschlag ist eine regelmäßigen Gesundheitskonferenz für den Altkreis Genthin.
07.10.2025, 18:20
Genthin - Mit einer Idee, die frischen Wind in die Gesundheitsversorgung der Region bringen soll, hat CDU-Stadtrat Alexander Otto an den Medizinausschuss in Genthin gewandt. Sein Vorschlag: Ärzte, Rettungssanitäter und Verwaltungsmitarbeiter aus Genthin, Jerichow und Elbe-Parey sollen sich künftig ein- bis zweimal im Jahr zu einer Gesundheitskonferenz treffen.