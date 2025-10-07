Wie lässt sich die medizinische Versorgung in der Region besser abstimmen? Neuester Vorschlag ist eine regelmäßigen Gesundheitskonferenz für den Altkreis Genthin.

Gesundheit im Dialog – Genthiner Initiative für mehr Austausch unter Medizinern

Ärzte sollen sich in Genthin bald regelmäßig treffen.

Genthin - Mit einer Idee, die frischen Wind in die Gesundheitsversorgung der Region bringen soll, hat CDU-Stadtrat Alexander Otto an den Medizinausschuss in Genthin gewandt. Sein Vorschlag: Ärzte, Rettungssanitäter und Verwaltungsmitarbeiter aus Genthin, Jerichow und Elbe-Parey sollen sich künftig ein- bis zweimal im Jahr zu einer Gesundheitskonferenz treffen.