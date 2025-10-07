weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Medizinische Versorgung auf dem Land: Gesundheit im Dialog – Genthiner Initiative für mehr Austausch unter Medizinern

Wie lässt sich die medizinische Versorgung in der Region besser abstimmen? Neuester Vorschlag ist eine regelmäßigen Gesundheitskonferenz für den Altkreis Genthin.

Von Mike Fleske 07.10.2025, 18:20
Ärzte sollen sich in Genthin bald regelmäßig treffen.
Ärzte sollen sich in Genthin bald regelmäßig treffen. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Genthin - Mit einer Idee, die frischen Wind in die Gesundheitsversorgung der Region bringen soll, hat CDU-Stadtrat Alexander Otto an den Medizinausschuss in Genthin gewandt. Sein Vorschlag: Ärzte, Rettungssanitäter und Verwaltungsmitarbeiter aus Genthin, Jerichow und Elbe-Parey sollen sich künftig ein- bis zweimal im Jahr zu einer Gesundheitskonferenz treffen.