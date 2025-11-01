Wie sind die aktuellen Entwicklungen der rechtsextremistischen Szene in Halberstadts Umgebung? Eine Frage, für deren Beantwortung das Halberstädter Bündnis für Demokratie einen Vertreter des Verfassungsschutz zu einem öffentlichen Vortrag eingeladen hat.

Aktenordner in einem Aktenraum des Verfassungsschutzes in Magdeburg (Sachsen-Anhalt). In Halberstadt berichtete ein Mitarbeiter über rechtsextremistische Entwicklungen in der Region.

Halberstadt. - Nicht alle kamen rein - nicht aus Willkür, sondern weil der Platz nicht reichte. Der Einladung des Halberstädter Bündnisses für Demokratie zu einem Vortrag über den Rechtsextremismus in und um Halberstadt wollten viele Einwohner folgen.