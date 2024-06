Der Glasfaserausbau in Genthin stockt, da noch nicht genügend Haushalte Vorverträge abgeschlossen haben. Die Stadt und Avacon connect hoffen, bis Ende August die nötigen 40% zu erreichen. So könnte der Ausbau ab 2025 beginnen.

Glasfaserausbau in Genthin: Vorverträge für Ausbau fehlen noch

In Genthin könnte Glasfaser bis ans Haus gelegt werden. Aber noch ist die Bereitschaft nicht ausreichend vorhanden.

Genthin. - In der Region Genthin ist das Thema Glasfaser wieder allgegenwärtig. Rund 6500 Haushalte sollen die schnellen Anschlüsse bis an die Haustür bekommen. Voraussetzung dafür ist, dass mehr als 40 Prozent der Haushalte sich mit einem Vorvertrag an den Anbieter Avacon connect binden.