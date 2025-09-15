In Genthin könnte der Glasfaserausbau schon bald wieder Fahrt aufnehmen – doch eine wichtige Entscheidung steht noch aus. Welche Rolle dabei ein lokaler Politiker spielte, erfahren Sie hier.

Mit Druckluft wird die dünne Glasfaser (schwarz, rechts oben) in die Kabel des Bündelungsrohrs eingeblasen.

Genthin - Der Glasfaserausbau in Genthin schien ins Stocken geraten zu sein. Zu wenige Haushalte hatten Verträge abgeschlossen, der Zeitplan wackelte, die Skepsis wuchs. Nun jedoch bahnt sich ein Neustart an. Die nächsten Schritte stehen offenbar unmittelbar bevor. Wer demnächst profitieren könnte und warum jetzt schnelles Handeln gefragt ist.