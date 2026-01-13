In der dunklen Jahreszeit steigt die Unfallgefahr deutlich. Besonders Kinder, Fußgänger und Radfahrer werden oft zu spät gesehen. Hier hilft nur Umsicht aller Verkehrsteilnehmer.

In der dunklen Jahreszeit sind Radfahrer oft schwer zu sehen.

Genthin - Die dunkle Jahreszeit hat Genthin fest im Griff. Kurze Tage, Nebel, Schnee und glatte Straßen sorgen dafür, dass Verkehrsteilnehmer schlechter wahrgenommen werden. Gerade an Winterabenden, wie in den vergangenen Tagen, ist die Gefahr besonders groß. Leser Thomas Kostka aus Altenplathow beobachtet diese Entwicklung mit Sorge. Als täglicher Pendler zwischen Genthin und Rathenow erlebt er die Risiken regelmäßig aus nächster Nähe.