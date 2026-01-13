weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  Wenn Dunkelheit zur Gefahr wird: Glätte, schlechte Sicht und dunkle Kleidung erhöhen das Unfallrisiko – Leser aus Altenplathow schlägt Alarm

Wenn Dunkelheit zur Gefahr wird Glätte, schlechte Sicht und dunkle Kleidung erhöhen das Unfallrisiko – Leser aus Altenplathow schlägt Alarm

In der dunklen Jahreszeit steigt die Unfallgefahr deutlich. Besonders Kinder, Fußgänger und Radfahrer werden oft zu spät gesehen. Hier hilft nur Umsicht aller Verkehrsteilnehmer.

13.01.2026, 16:15
In der dunklen Jahreszeit sind Radfahrer oft schwer zu sehen.
In der dunklen Jahreszeit sind Radfahrer oft schwer zu sehen. Foto: imago images/Sven Simon

Genthin - Die dunkle Jahreszeit hat Genthin fest im Griff. Kurze Tage, Nebel, Schnee und glatte Straßen sorgen dafür, dass Verkehrsteilnehmer schlechter wahrgenommen werden. Gerade an Winterabenden, wie in den vergangenen Tagen, ist die Gefahr besonders groß. Leser Thomas Kostka aus Altenplathow beobachtet diese Entwicklung mit Sorge. Als täglicher Pendler zwischen Genthin und Rathenow erlebt er die Risiken regelmäßig aus nächster Nähe.