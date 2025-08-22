weather wolkig
  4. Feuerwehr und freiwillige Helfer im Einsatz: Großbrand in Parchen: Stall der Agrargenossenschaft brennt ab, 70 Tiere müssen gerettet werden

Flammen wüten in einem Stall, das Dach vom Bau stürzt ein. Dramatische Szenen haben sich bei der Agrargenossenschaft Parchen/Hohenseeden abgespielt. Hier kam es zu einem stundenlangen Großeinsatz der Feuerwehr. Bemerkenswert: Die Hilfsbereitschaft von freiwilligen Helfern.

Von Marco Papritz Aktualisiert: 22.08.2025, 13:46
Die Rauchentwicklung beim Brand eines Stalls der Agrargenossenschaft Parchen/Hohenseeden war enorm.
Die Rauchentwicklung beim Brand eines Stalls der Agrargenossenschaft Parchen/Hohenseeden war enorm. Foto: Feuerwehr Genthin

Parchen - Großeinsatz der Feuerwehr am Donnerstag, 21. August 2025, in Parchen. Auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Parchen/Hohenseeden ist ein Stall in Brand geraten. Tiere mussten gerettet werden.