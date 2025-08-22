Eil
Feuerwehr und freiwillige Helfer im Einsatz Großbrand in Parchen: Stall der Agrargenossenschaft brennt ab, 70 Tiere müssen gerettet werden
Flammen wüten in einem Stall, das Dach vom Bau stürzt ein. Dramatische Szenen haben sich bei der Agrargenossenschaft Parchen/Hohenseeden abgespielt. Hier kam es zu einem stundenlangen Großeinsatz der Feuerwehr. Bemerkenswert: Die Hilfsbereitschaft von freiwilligen Helfern.
Aktualisiert: 22.08.2025, 13:46
Parchen - Großeinsatz der Feuerwehr am Donnerstag, 21. August 2025, in Parchen. Auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Parchen/Hohenseeden ist ein Stall in Brand geraten. Tiere mussten gerettet werden.