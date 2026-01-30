Sie sind bundesweit unterwegs, die Teams der seit gut einem Jahr in Dingelstedt beheimateten Firma SRS EOD GmbH. Das Unternehmen ist in der Branche der Kampfmittelräumung tätig. Und hat volle Auftragsbücher.

Aufmerksamkeit ist oberstes Gebot: Mitarbeiter der in Dingelstedt ansässigen Firma SRS EOD GmbH bei der Kampfmittelsondierung auf einem Siemensgelände in Nürnberg.

Dingelstedt. - Sie tragen im Namen, was sie tun, allerdings in der in der Branche üblichen englischen Bezeichnung EOD. Und sie sind gefragt als Kampfmittelräumer, bundesweit. Weshalb das Dingelstedter Unternehmen auf Mitarbeitersuche ist.