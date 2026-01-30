Jobs im Harz Erfolgreiche Kampfmittelräumer aus dem Harz suchen weitere Mitarbeiter
Sie sind bundesweit unterwegs, die Teams der seit gut einem Jahr in Dingelstedt beheimateten Firma SRS EOD GmbH. Das Unternehmen ist in der Branche der Kampfmittelräumung tätig. Und hat volle Auftragsbücher.
30.01.2026, 06:15
Dingelstedt. - Sie tragen im Namen, was sie tun, allerdings in der in der Branche üblichen englischen Bezeichnung EOD. Und sie sind gefragt als Kampfmittelräumer, bundesweit. Weshalb das Dingelstedter Unternehmen auf Mitarbeitersuche ist.