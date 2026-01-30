Nach Starkregen fließt das Wasser auch in Magdeburg immer wieder nicht wie gewünscht ab. Thema sind mehr Speicher im Untergrund der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Magdeburg. - Wenn in Magdeburg binnen Minuten der Regen herabstürzt und Straßen zu kleinen Bächen anschwellen, zeigt sich, wie stark die Kanalisation der Stadt belastet wird. Nicht allein die Gullys, die freigehalten werden müssen, sind Thema. Denn auch die sogenannten Mischwasserkanäle, in denen Regen- und Schmutzwasser gemeinsam abfließen, geraten bei Starkregen schnell an ihre Grenzen. Ein aktuelles Dokument der Stadtverwaltung verdeutlicht nun, wie häufig es in den vergangenen Jahren zu Überläufen kam und welche technischen Maßnahmen bereits umgesetzt wurden oder noch geplant sind.