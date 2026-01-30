weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Schutz vor Wassermassen: Was tut Magdeburg gegen Überflutung von Straßen nach Unwettern?

Schutz vor Wassermassen Was tut Magdeburg gegen Überflutung von Straßen nach Unwettern?

Nach Starkregen fließt das Wasser auch in Magdeburg immer wieder nicht wie gewünscht ab. Thema sind mehr Speicher im Untergrund der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts.

Von Martin Rieß 30.01.2026, 06:20
Starkregen in Magdeburg: Hier der überschwemmte Schanzenweg im Juni 2021.
Starkregen in Magdeburg: Hier der überschwemmte Schanzenweg im Juni 2021. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Wenn in Magdeburg binnen Minuten der Regen herabstürzt und Straßen zu kleinen Bächen anschwellen, zeigt sich, wie stark die Kanalisation der Stadt belastet wird. Nicht allein die Gullys, die freigehalten werden müssen, sind Thema. Denn auch die sogenannten Mischwasserkanäle, in denen Regen- und Schmutzwasser gemeinsam abfließen, geraten bei Starkregen schnell an ihre Grenzen. Ein aktuelles Dokument der Stadtverwaltung verdeutlicht nun, wie häufig es in den vergangenen Jahren zu Überläufen kam und welche technischen Maßnahmen bereits umgesetzt wurden oder noch geplant sind.