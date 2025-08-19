weather sonnig
Magdeburg, Deutschland
  4. Hannover 96-Fans bedrohen A2-Tankstellen-Mitarbeiterin

Auch Bundesligist äußert sich Fußballfans von Hannover 96 wüten auf Rastplatz an A2: Angegriffene Mitarbeiterin erzählt von traumatischer Erfahrung

Fans von Bundesligist Hannover 96 haben am Wochenende auf einem Rasthof an der A2 für Stress gesorgt. Es kam zu Sachbeschädigungen, Beleidigungen und einem Angriff auf eine Mitarbeiterin. Die Frau spricht von schlimmen Bildern vor Ort.

Von Henning Paul Aktualisiert: 19.08.2025, 15:44
Der Rasthof Schopsdorf an der A2, auf dem die Fans von Hannover 96 wüteten und eine Mitarbeiterin angingen
Der Rasthof Schopsdorf an der A2, auf dem die Fans von Hannover 96 wüteten und eine Mitarbeiterin angingen Henning Paul

Schopsdorf - Einen unschönen Verlauf nahm die Auswärtsfahrt von Fans des Zweitligisten Hannover 96. Milde ausgedrückt. Opfer wurde die Mitarbeiterin einer Tankstelle an der A2, die jetzt mit der Volksstimme über die traumatische Erfahrung gesprochen hat.