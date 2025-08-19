Auch Bundesligist äußert sich Fußballfans von Hannover 96 wüten auf Rastplatz an A2: Angegriffene Mitarbeiterin erzählt von traumatischer Erfahrung

Fans von Bundesligist Hannover 96 haben am Wochenende auf einem Rasthof an der A2 für Stress gesorgt. Es kam zu Sachbeschädigungen, Beleidigungen und einem Angriff auf eine Mitarbeiterin. Die Frau spricht von schlimmen Bildern vor Ort.