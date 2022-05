Hausbrand: Familie aus Redekin steht nach Feuer vor den Trümmern ihrer Existenz

Bei einem Brand in Redekin verlor Familie Schön ihr Heim. Trotz des sofortigen Einsatzes mehrerer Feuerwehren war nichts mehr zu retten. Eine Hilfswelle folgte, innerhalb kurzer Zeit konnte das Leid der Familie mit Spenden gelindert werden. Familienvater Maik Schön versucht, nach vorne zu schauen.

Derzeit wohnt die Familie in einer Genthiner Lagerhalle. Einrichten konnten sie sich mit Spenden aus der Bevölkerung.

Redekin - So sieht es aus, wenn man vor den Trümmern seiner Existenz steht. Supermarktbeutel, gefüllt mit Kindersachen, zwei Feldbetten, Decken mit Gebrauchsspuren – alles gespendet. Maik Schön, dem jüngst ein Brand sein Zuhause nahm, zeigt auf die Utensilien, die sich in der Ecke einer Lagerhalle in einem Genthiner Gewerbegebiet befinden. „Hier lebe ich derzeit, und mit mir meine Kinder“, sagt er.