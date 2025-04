Burg - Insgesamt vier gestohlene Fahrräder soll ein 40-Jähriger aus der Einheitsgemeinde Genthin gekauft haben, um sie weiterzuverkaufen. So steht es in der Anklageschrift, die der Staatsanwalt in Saal 1 des Amtsgerichtes Burg verliest. Insgesamt sei dabei ein Schaden von 4.100 Euro entstanden sein. Der Vorwurf: Hehlerei.

