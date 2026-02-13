Ein historisches Foto aus dem Jahr 1927 zeigt eine Genthiner Straße, die heute kaum noch wiederzuerkennen ist. Wer erkennt den Ort, erinnert sich an frühere Zeiten oder entdeckt vertraute Details? Die Volksstimme lädt erneut zum Miträtseln ein.

Heimatfoto vier: Um welche Straße handelt es sich?

Genthin - Ein Blick in die Vergangenheit, der zum genauen Hinsehen einlädt: Mit dem aktuellen Heimatfotorätsel setzt die Volksstimme ihre beliebte Serie historischer Bilder fort. Auch diesmal sind die Leserinnen und Leser gefragt, bekannte Details zu entdecken, Straßenzüge wiederzuerkennen und Erinnerungen an frühere Zeiten aufleben zu lassen.

Im Mittelpunkt steht diesmal eine Straße in Genthin, festgehalten auf einer historischen Aufnahme aus dem Jahr 1927. Der Straßenverlauf, die Bebauung und kleine Details erzählen von einer Zeit, in der das Stadtbild noch ein anderes war.

So können Leserinnen und Leser mitmachen

Interessierte können bis Sonntag, den 15. Februar, ihre Lösungsvorschläge und persönliche Erinnerungen per E-Mail an Redaktion.Genthin@Volksstimme.de zusenden.

Ein Ort, der Erinnerungen wachruft

Die letzten Rückmeldungen zeigen erneut, dass das Heimatfotorätsel weit mehr als ein reines Suchspiel ist. Auch wenn sich das Stadtbild im Laufe der Jahrzehnte stark verändert hat, sind viele Straßen und Gebäude tief im Gedächtnis der Genthinerinnen und Genthiner verankert. Wege zur Schule, zur Arbeit oder zu besonderen Momenten des Lebens verbinden sich mit Orten, die auf alten Fotografien plötzlich wieder sichtbar werden.

Im letzten Rätsel handelte es sich um die Grundschule Stadtmitte, die als das auf dem Foto gezeigte Gebäude nicht mehr existiert. Viele Leserinnen und Leser sind in dem Gebäude zum Hort gegangen und haben daher ganz lebendige Erinnerungen daran