Das dritte Heimatfotorätsel der Volksstimme führt diesmal zu einem historischen Gebäude, das es in dieser Form heute nicht mehr gibt. Wer genau hinschaut, erkennt einen Ort, der über Jahrzehnte hinweg Generationen von Genthiner Kindern begleitet hat.

„Ich habe diesen Hort ab 1964 selbst besucht“ - Leser erraten das Bilderrätsel

Die Grundschule Stadtmitte. Zu DDR-Zeiten wurde sie vor allem als Hort genutzt.

Genthin - Das Heimatfotorätsel der Volksstimme hat die Leserinnen und Leser auch in dieser Woche wieder zum Miträtseln eingeladen – inzwischen bereits zum dritten Mal. Allerdings zeigte sich diesmal: Die vergangenen beiden Rätsel waren offenbar etwas kniffliger als gedacht.