Straßen und Verkehr Anlieger in Güsten wird Pflanzkübel vor die Tür gestellt
Mit Fahrradstraße und Kfz-freier Zone zwischen Schule und Sporthalle baut die Stadt Güsten auch eine Barriere für einen Vater mit schwerstbehindertem Kind.
13.02.2026, 18:10
Güsten. - Eigentlich hatte sich Karsten Juli über die Fahrradstraße gefreut. Mit der Verkehrsberuhigung im Stadtgraben und der neu eingerichteten Kfz-freien Zone zwischen Schule und Sporthalle würde auch kein fremdes Auto mehr seine Eingangstür zuparken – dachte der Vater der schwerstbehinderten Josefine. Die 13-Jährige ist seit neun Jahren Halbwaise. Sie wird täglich von einem Behindertentransportfahrzeug des Arbeiter-Samariter-Bundes zur Schule nach Aschersleben abgeholt und nachmittags wieder nach Hause gebracht.