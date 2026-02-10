weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Rettung einer Kult-Kneipe: Widerstand gegen die Schließung des Flowerpowers – so soll die Bar gerettet werden

Rettung einer Kult-Kneipe Widerstand gegen die Schließung des Flowerpowers – so soll die Bar gerettet werden

Die Nachricht hat viele Nachtschwärmer in Magdeburg schockiert: Das Flowerpower muss schließen. Doch nun regt sich Widerstand. Wie die Kult-Kneipe am Hasselbachplatz gerettet werden soll.

Von Karolin Aertel 10.02.2026, 17:30
Der Mietvertrag des Flowerpowers am Hasselbachplatz in Magdeburg wurde nicht verlängert – die Bar muss im Juni 2026 schließen. Dagegen formiert sich nun Widerstand.
Der Mietvertrag des Flowerpowers am Hasselbachplatz in Magdeburg wurde nicht verlängert – die Bar muss im Juni 2026 schließen. Dagegen formiert sich nun Widerstand. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Die Nachricht schlug ein wie ein Blitz. Der Mietvertrag des Flowerpowers am Hasselbachplatz wird nicht verlängert – nach 19 Jahren droht das Aus der Magdeburger Kult-Kneipe. Während sich Betreiberin Janett Knoll bereits nach alternativen Standorten umschaut, formiert sich Widerstand.