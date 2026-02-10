Die Nachricht hat viele Nachtschwärmer in Magdeburg schockiert: Das Flowerpower muss schließen. Doch nun regt sich Widerstand. Wie die Kult-Kneipe am Hasselbachplatz gerettet werden soll.

Widerstand gegen die Schließung des Flowerpowers – so soll die Bar gerettet werden

Der Mietvertrag des Flowerpowers am Hasselbachplatz in Magdeburg wurde nicht verlängert – die Bar muss im Juni 2026 schließen. Dagegen formiert sich nun Widerstand.

Magdeburg. - Die Nachricht schlug ein wie ein Blitz. Der Mietvertrag des Flowerpowers am Hasselbachplatz wird nicht verlängert – nach 19 Jahren droht das Aus der Magdeburger Kult-Kneipe. Während sich Betreiberin Janett Knoll bereits nach alternativen Standorten umschaut, formiert sich Widerstand.