Der neue Winterlösch-Cup bringt Feuerwehren und Rettungsdienste aus der Region zusammen. Welches Team beim Fußballturnier im Bewos-Sportzentrum Oschersleben triumphiert.

Spannende und faire Spiele lieferten sich insgesamt sechs Teams beim ersten Winterlösch-Cup in Oschersleben.

Oschersleben - Jan Dahms/vs

Im Zeichen des Fußballs stand der Sonnabend im Bewos-Sportzentrum. Mitarbeiter von Rettungsdiensten, Feuerwehren und medizinischen Einrichtungen haben vor Ort am ersten Winterlösch-Cup teilgenommen. Es galt, den vom Schirmherrn des Turniers, Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos), gesponserten Wanderpokal zu erringen.

Organisiert vom Feuerwehrförderverein Oschersleben, traten insgesamt sechs Teams an. Neben Mannschaften der Feuerwehren Oschersleben, Hermsdorf und Schermcke/Ampfurth gingen auch jeweils ein Team des Malteser Hilfsdienstes, der Helios Bördeklinik, sowie der Berufsfeuerwehr Magdeburg an den Start.

Die Sieger-Mannschaften des Winterlösch-Cups in Oschersleben: Die Berufsfeuerwehr Magdeburg, der Malteser Hilfsdienst und das Team der Helios Bördeklinik. Foto: Feuerwehr Oschersleben

Team der Berufsfeuerwehr Magdeburg gewinnt Wanderpokal

Organisator Marcel Jäger sowie Benjamin Kanngießer und Heiko Schinke, Vorsitzender des Feuerwehrfördervereins Oschersleben, eröffneten das Turnier. Gespielt wurde jeweils zwölf Minuten im Modus „Jeder gegen jeden“. „So erlebten Teilnehmer und Zuschauer 15 spannende und faire Spiele“, teilte Feuerwehr-Sprecher Andreas Ehrhardt mit. Auch ein „ästhetischer Flitzer“ habe zwischendurch für gute Stimmung gesorgt. Am Ende gewann das Team der Berufsfeuerwehr Magdeburg deutlich vor dem Malteser Hilfsdienst und dem Team der Helios Bördeklinik. Der Wanderpokal steht damit nun für ein Jahr in Magdeburg.

Organisator Marcel Jäger, Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos) und Heiko Schinke vom Feuerwehrförderverein Oschersleben (von links) präsentieren die Pokale. Foto: Feuerwehr Oschersleben

Der Winterlösch-Cup kann als Winter-Variante des schon seit einigen Jahren im Sommer ausgetragenen Blaulicht-Cups gesehen werden. Auch hier steht der sportliche Wettkampf von Teams der Feuerwehren, Rettungsdienste und medizinischen Einrichtungen im Fokus, der vielfach bereits Mannschaften außerhalb des Landkreises Börde in die Bodestadt lockte. Wie der Notfallsanitäter Matthias Fischer von den Maltesern aus Oschersleben im September 2025 zur Intention des Turniers schilderte, hätten die Einsatzkräfte nach Corona eine schwere Zeit hinter sich gehabt. Deshalb sollte mit einfachen Mitteln ein kleines Highlight für Kollegen in der Region geschaffen werden.