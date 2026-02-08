„Uns geht der Ar*** auf Grundeis“ Trotz Rekord-Tempo: Ärztin in Heyrothsberge sieht Eröffnung in Gefahr
Mit beachtlicher Stringenz wuchs die neue Arztpraxis in Heyrothsberge von Woche zu Woche in die Höhe. Nun - kurz vor Ende - droht die Eröffnung doch noch zu platzen.
08.02.2026, 18:05
Heyrothsberge. - Noch zum Jahreswechsel zeigte sich Ärztin Yvonne Wilke überaus optimistisch, die internistische Praxis in Heyrothsberge Anfang April eröffnen zu können. Trotz Rekord-Bautempo hängt der Start-Tag nun am seidenen Faden.