Am Sonnabend 22. November treffen sich Mitglieder der Stadtratsfraktion Genthin-Mützel-Parchen und Einwohner am Bahnhof, um die Stadt vom Unrat zu befreien.

Am Samstag wird in Genthin Unrat aus der Natur gesammelt.

Genthin - Mitmachen lohnt sich, erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Gordon Heringshausen im Kurzinterview mit der Volksstimme – und verrät, wie jeder spontan dabei sein kann. Wer zwei Stunden Zeit investiert, sorgt nicht nur für mehr Sauberkeit in Genthin, sondern erlebt auch Gemeinschaft und einen gemütlichen Abschluss mit Kaffee und Kuchen. Wie die Aktion funktioniert und was mit dem gesammelten Abfall passiert.