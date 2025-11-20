Hochwasser Deich oder Spundwände für ein Dorf an der Elbe?
Nach der Absage für seit Jahren geplante Hochwasserschutzanlagen soll es nun neue Gespräche für einen fehlenden Deichabschnitt in Bittkau an der Elbe (Kreis Stendal) geben.
20.11.2025, 19:00
Bittkau. - Bekommt Bittkau doch noch den fehlenden Deichabschnitt oder eine Alternative, mit der viele Bürger gar nicht leben möchten? Im ersten Deichausschuss am Montagabend waren Fachleute vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) zu Gast, die im Juni das Aus für den Deichbau verkündet hatten. Jetzt soll es zumindest neue Gespräche geben.