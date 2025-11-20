Nach der Absage für seit Jahren geplante Hochwasserschutzanlagen soll es nun neue Gespräche für einen fehlenden Deichabschnitt in Bittkau an der Elbe (Kreis Stendal) geben.

Deich oder Spundwände für ein Dorf an der Elbe?

Sandsackverbaue mit Leiterüberstieg wie hier in der Deichstraße sollten im Juni 2013 in Bittkau die Häuser vor den Fluten schützen. Jetzt wird von fest installierten Spundwänden gesprochen.

Bittkau. - Bekommt Bittkau doch noch den fehlenden Deichabschnitt oder eine Alternative, mit der viele Bürger gar nicht leben möchten? Im ersten Deichausschuss am Montagabend waren Fachleute vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) zu Gast, die im Juni das Aus für den Deichbau verkündet hatten. Jetzt soll es zumindest neue Gespräche geben.