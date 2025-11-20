Schierke im LichterZauber: Der beliebte Urlaubsort im Harz verwandelt sich in ein spektakuläres Wintermärchen mit über 289 LED-Strahlern und 35 Lichtspots. Besucher erwartet in der Vorweihnachtszeit ein buntes Programm von Lagerfeuerabenden bis zur Live-Show.

Neues weihnachtliches Angebot im Harz: LichterZauber in Schierke - alle Termine und Veranstaltungen

Schierke erstrahlt in der Adventszeit im Glanz von hunderten Lichtern. Unter dem Motto "LichterZauber" werden in dem Harz-Ort jede Menge vorweihnachtliche Höhepunkte angeboten.

Schierke. - Schierke ist nicht nur der höchstgelegene Ortsteil Wernigerodes, sondern auch bald der strahlendste. Im Advent wird der beliebte Urlaubsort im Harz zu einem Lichterdorf. Geboten werden dabei nicht nur farbenprächtige Illuminationen, sondern auch auf ein abwechslungsreiches Programm und kulinarische Überraschungen - bis über den Jahreswechsel hinaus.