Obwohl der Sommer vor der Tür steht, denken die fleißigen Damen der Genthiner Kreativrunde bereits an die kalte Jahreszeit und bescheren Kindern in Stendal und Brandenburg mit selbstgestrickten Unikaten eine Freude.

Genthin/Brandenburg - Mützen, Socken und Schals - zweimal im Jahr fahren die Damen der Genthiner Kreativrunde nach Stendal und Brandenburg, um Strickwaren für Kinder abzugeben. Das ist der Grund.

„Aus Anlass des Kindertages war es jetzt wieder so weit“, sagt Ute Klein, Sprecherin der Runde. Außerdem kommen Herbst und Winter ganz bestimmt, und dann sind bereits ein paar warme neue Sachen im Schrank.

Freude über Spenden im Kinderdorf in Brandenburg

Daher waren die Damen dieser Tage im SOS-Kinderdorf in Brandenburg zu Besuch und gaben mehrere große Säcke mit selbst gestrickten Dingen, von Bekleidung über Püppchen bis Taschen, an die Einrichtung weiter. Diese wurden in der Form eines Basars an die Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung weitergegeben.

Die Babystation des Johanniter-Krankenhauses in Stendal erhielt kleine Mützen und Söckchen für die Neugeborenen. Alle verschenkten Strickwaren sind in den vergangenen Monaten während der Kreativrunde in der Stadt- und Kreisbibliothek in Genthin entstanden.

„Wir treffen uns alle 14 Tage am Montag und stricken in geselliger Runde bei Kaffee und Keksen für den guten Zweck“, erläutert Ute Klein. Wer mitmachen möchte, könne vorbeischauen. Der nächste Termin ist Montag, 23. Juni, um 14 Uhr.

Viel Unterstützung aus der Genthiner Bevölkerung

Unterstützt werden die Damen aus der Bevölkerung. Es gibt viele Wollspenden, die auch komplett verarbeitet werden. Auch beteiligen sich Familien mit Spenden von Gesellschaftsspielen und Büchern an der Geschenkaktion.

Wer der Kreativrunde noch eine besondere Freude machen wolle, könne auch Stricknadeln, Reißverschlüsse und Knöpfe spenden. Diese Dinge würden auch immer gebraucht. Wer eine pfiffige Idee habe, was ohne ganz großen Aufwand gestrickt werden könne, darf sich auch bei der Runde melden. Denn auch Ideen werden immer gesucht.

Mit dem nächsten Treffen beginnt sozusagen die nächste heiße Kreativphase. Dann werden nämlich Dinge für die Weihnachtszeit gestrickt. Denn der nächste Übergabetermin in Stendal und Brandenburg ist für die Adventszeit abgemacht.