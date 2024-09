Schwanenteich soll Erholungsoase werden: Neue Pläne für Volkspark in Genthin

Genthin. - Die Sanierung des Altenplathower Volksparks in Genthin rückt wieder in den Fokus der Stadt. Der Landtagsabgeordnete der Grünen, Wolfgang Aldag, und die amtierende Bürgermeisterin, Dagmar Turian, trafen sich in dieser Woche vor Ort..