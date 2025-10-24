Seit DDR-Zeiten aktiv Hobby vom Harz bis Genthin: Modell-Segler aus Sachsen-Anhalt sind mit selbst gebauten Booten unterwegs

Regelmäßig trifft sich die Modell-Segler-Gemeinschaft Sachsen-Anhalt an Seen im Harz, bei Aschersleben oder im Jerichower Land, wo die Mitglieder mit ihren selbstgebauten Booten auf dem Wasser unterwegs sind. Der jüngste Teilnehmer ist dabei gerade erst acht Jahre alt.