  4. Seit DDR-Zeiten aktiv: Hobby vom Harz bis Genthin: Modell-Segler aus Sachsen-Anhalt sind mit selbst gebauten Booten unterwegs

Regelmäßig trifft sich die Modell-Segler-Gemeinschaft Sachsen-Anhalt an Seen im Harz, bei Aschersleben oder im Jerichower Land, wo die Mitglieder mit ihren selbstgebauten Booten auf dem Wasser unterwegs sind. Der jüngste Teilnehmer ist dabei gerade erst acht Jahre alt.

Von Louis Hantelmann 24.10.2025, 06:04
Modell-Segler aus ganz Sachsen-Anhalt haben sich zur Ausfahrt mit ihren Booten bei Hohenseeden getroffen.
Modell-Segler aus ganz Sachsen-Anhalt haben sich zur Ausfahrt mit ihren Booten bei Hohenseeden getroffen. Foto: Klaus Klein

Hohenseeden. - Bei gutem Wind seien es Geschwindigkeiten von bis zu 15 Kilometer pro Stunde, die die Boote der Modell-Segler-Gemeinschaft Sachsen-Anhalt erreichen, wie Vereinsmitglied Klaus Klein aus Güsen berichtet. Eine Geschwindigkeit, die man erst einmal kontrollieren muss.