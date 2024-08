Der Wulkower Ortsteil Hohenbellin bereitet sich auf sein Sommer-Aktionsfest vor. Die 200 Jahre alte Glocke ist Namensgeber für das bevorstehende Event. Was hat es damit auf sich?

Hohenbellin - Tino Cebulski steigt am Sonnabendmorgen in Hohenbellin über eine Leiter in den Glockenturm und putzt die dort aufgehängte Glocke aus dem Jahr 1826, die mittlerweile längst verstummt ist.