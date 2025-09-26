Ein aufregender Vormittag für die Kita Mützel: Die Initiative „Helfer auf vier Pfoten“ war mit Hund und Hundeführern zu Gast und zeigte, wie man Vierbeiner respektvoll behandelt.

Hundebesuch in Mützel: So verstehen sich Kinder und Tiere

Ganz vorsichtig näherten sich die Kinder den Hunden im Garten der Kita „Unter den Eichen“ in Mützel.

Mützel - Ein Vormittag voller Aufregung, Staunen und vorsichtiger Neugier: In der Kita Mützel bei Genthin waren die „Helfer auf vier Pfoten“ zu Gast – mit dabei die beiden Hunde „Willy und Franjo“. Die tierischen Besucher sollten den Kindern die Angst vor Hunden nehmen und zu einem respektvollen Umgang animieren.