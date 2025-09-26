weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Tierischer Vormittag in der Kita: Hundebesuch in Mützel: So verstehen sich Kinder und Tiere

Tierischer Vormittag in der Kita Hundebesuch in Mützel: So verstehen sich Kinder und Tiere

Ein aufregender Vormittag für die Kita Mützel: Die Initiative „Helfer auf vier Pfoten“ war mit Hund und Hundeführern zu Gast und zeigte, wie man Vierbeiner respektvoll behandelt.

Von Mike Fleske 26.09.2025, 14:37
Ganz vorsichtig näherten sich die Kinder den Hunden im Garten der Kita „Unter den Eichen“ in Mützel.
Ganz vorsichtig näherten sich die Kinder den Hunden im Garten der Kita „Unter den Eichen“ in Mützel. Foto: Mike Fleske

Mützel - Ein Vormittag voller Aufregung, Staunen und vorsichtiger Neugier: In der Kita Mützel bei Genthin waren die „Helfer auf vier Pfoten“ zu Gast – mit dabei die beiden Hunde „Willy und Franjo“. Die tierischen Besucher sollten den Kindern die Angst vor Hunden nehmen und zu einem respektvollen Umgang animieren.