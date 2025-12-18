Drei Ringbrücken in Magdeburg sind Geschichte – und weitere Bauwerke wackeln. Hat die Stadt alles getan, um das Chaos zu verhindern? Antworten der Verwaltung sorgen für Stirnrunzeln.

An der Brenneckestraße wurde mit dem Aufbau der Behelfsbrücken für den Magdeburger Ring begonnen.

Magdeburg. - Drei Magdeburger Ringbrücken sind bereits gefallen. Auch um andere Bauwerke ist es nicht gut bestellt. Woran liegt das? Hat die Stadt wirklich alles getan, um das Brückenchaos zu verhindern? Die Antworten auf eine Anfrage von CDU-Stadtrat Manuel Rupsch überzeugen nur bedingt.