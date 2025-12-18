In Ritze ist derzeit eine große Freiflächen-Solaranlage im Bau. Privatanleger konnten dort über das Internetportal „Milk the Sun“ Anteile erwerben. Ein Volksstimme-Leser sieht darauf mit Sorge.

Salzwedel/Ritze. - Im Salzwedeler Ortsteil Ritze wird derzeit am Bundesfeldweg südlich der Bahnlinie ein Solarpark gebaut. Er soll eine Leistung von 10.501,56 Kilowatt Peak (kWp) erzeugen. Den Verkaufswert gibt die Vermarktungsplattform „Milk the Sun“ (milkthesun.com) mit rund 10 Millionen Euro an. Privatanleger konnten bis etwa Mitte Dezember über „Milk the Sun“ noch Anteile an dem Solarpark erwerben. 156 Einheiten standen zum Verkauf, jede zum Preis von 61.603,20 Euro. Inzwischen sind sie wohl alle vergeben. Ein Volksstimme-Leser, der aus rechtlichen Gründen nicht genannt werden will, blickt auf das Projekt mit Bauchschmerzen.