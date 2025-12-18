Alle drei Jahre errechnet der Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband die Gebühren neu. Diesmal können Bürger aufatmen.

So ändert sich der Wasserpreis in Wolmirstedt

Trinkwasser fließt in ein Glas unter einem Wasserhahn

Wolmirstedt. - Die Gebühren für Wasser und Abwasser bleiben beim Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband (WWAZ) nahezu konstant. Eric Hoffmann, kaufmännischer Leiter, erklärte das unter anderem damit, dass sich Zinsen und Inflation nicht so negativ entwickelt haben, wie ursprünglich angenommen. Aber auch der Einsatz moderner Technik führt zu Kosteneinsparungen.