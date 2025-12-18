WWAZ hat Gebühren kalkuliert So ändert sich der Wasserpreis in Wolmirstedt
Alle drei Jahre errechnet der Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband die Gebühren neu. Diesmal können Bürger aufatmen.
18.12.2025, 06:00
Wolmirstedt. - Die Gebühren für Wasser und Abwasser bleiben beim Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband (WWAZ) nahezu konstant. Eric Hoffmann, kaufmännischer Leiter, erklärte das unter anderem damit, dass sich Zinsen und Inflation nicht so negativ entwickelt haben, wie ursprünglich angenommen. Aber auch der Einsatz moderner Technik führt zu Kosteneinsparungen.