Am Wochenende 19./20. August sind die Darsteller des Vereins „Brandenburgunder“ zu Gast in Jerichow.

Im Kloster Jerichow sind am Wochenende die Mittelalter-Darsteller „Brandenburgunder“ zu Gast.

Jerichow - Am Wochenende 19./20. August schlägt eine besondere Reisegruppe im Kloster Jerichow ihre Zelte auf. Sie kommt weder mit dem Reisebus, noch mit dem Auto. Sie reist 800 Jahre zurück in die Vergangenheit, in die Zeit des Hochmittelalters.

Ein einzigartiges Event verspricht am Sonnabend und Sonntag das Team des Klosters Jerichow. Dann werden die „Brandenburgunder“ ihr Lager in der historischen Klosteranlage aufschlagen. Die Darsteller des Vereins aus Berlin-Brandenburg werden zwei Tage lang Einblicke in den Alltag einer Reisegruppe geben, die im Hochmittelalter unterwegs war.

Tischkultur und Rüstungen

In einer Pressemitteilung des Klosters Jerichow werden faszinierenden Vorführungen, über Tischkultur bis hin zu eindrucksvollen Darstellungen von Waffen und Rüstungen, angekündigt. Dazu gehört eine Waffenschau, bei der sowohl ein kleines Messer bis hin zur zwei Meter langen französischen Kriegsaxt vorgestellt werden.

Hautnah sei für den Besucher zu erleben, wie ein Reiselager eines niederadeligen Ritters im 13. Jahrhundert ausgesehen haben könnte. Authentische Repliken von Zelten, Möbeln, Waffen, Schmuck und Keramik, die nach Abbildungen, Exponaten und archäologischen Bodenfunden gefertigt wurden, nehmen die Besucher in vergangene Zeiten mit. Aufgebaut wird ein große Tafel, an der die „Brandenburgunder“ gemeinsam ihre Mahlzeiten einnehmen. Es werden Keramik, Esswerkzeug und Gebrauchsgegenstände rund um die gedeckte Tafel gezeigt.

Musik von Spielleuten

Die Mitglieder der „Brandenburgunder“ stehen dabei jederzeit gerne für Fragen und Erläuterungen zur Verfügung, um ein umfassendes Verständnis für das Leben und die Kultur jener Zeit zu vermitteln. Die Veranstaltung biete, heißt es in der Pressemitteilung weiter, nicht nur einen einzigartigen Einblick in das mittelalterliche Leben, sondern auch eine hervorragende Gelegenheit, Geschichte hautnah zu erleben und zu begreifen. An beiden Tage erklingt Musik der Spielleute „Uhlenflug“ im Reiselager. Als Spielleute wurden die im Mittelalter für die Unterhaltung und die Tanzmusik zuständigen Musiker bezeichnet.

Die „Brandenburgunder“ sind bereits mehrfach im Kloster Jerichow zu Gast gewesen. Ihr Kommen habe sich aktuell erst relativ kurzfristig ergeben, hieß es auf Nachfrage. Am Sonnabend, 19. August, und Sonntag, 20. August, beginnen die Veranstaltungen jeweils ab 10 Uhr.