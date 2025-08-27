Die Zahl der Kinder, die sich unsicher im Wasser bewegen, steigt. Auch Genthiner Jungen und Mädchen sind davon betroffen. Aber dagegen kann etwas getan werden, wie Rainer Haberkorn sagt. Auch Eltern können und sollen helfen.

Immer mehr Kinder in Genthin können nicht schwimmen - Schwimmlehrer schätzt die Lage ein

Die Bedeutung vom Schwimmunterricht steigt, denn die Zahl der Nichtschwimmer steigt. Auch in Genthin.

Genthin - Die Situation spitzt sich immer weiter zu, denn immer mehr Kinder können nicht oder nur sehr unsicher schwimmen. Die Statistik macht um Genthin und seinen Grundschülern keinen Bogen. So schätzt Schwimmlehrer Rainer Haberkorn die Lage ein. Und gibt Eltern wichtige Tipps.