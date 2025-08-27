Wichtige Tipps auch speziell für Eltern Immer mehr Kinder in Genthin können nicht schwimmen - Schwimmlehrer schätzt die Lage ein
Die Zahl der Kinder, die sich unsicher im Wasser bewegen, steigt. Auch Genthiner Jungen und Mädchen sind davon betroffen. Aber dagegen kann etwas getan werden, wie Rainer Haberkorn sagt. Auch Eltern können und sollen helfen.
Genthin - Die Situation spitzt sich immer weiter zu, denn immer mehr Kinder können nicht oder nur sehr unsicher schwimmen. Die Statistik macht um Genthin und seinen Grundschülern keinen Bogen. So schätzt Schwimmlehrer Rainer Haberkorn die Lage ein. Und gibt Eltern wichtige Tipps.