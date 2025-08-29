Wie weiter in Burgs Innenstadt? Rotfuchs-Betreiber Emanuel Conrady zur Krise in der Schartauer Straße: „Der Trend ist unaufhaltbar“
Der Online-Handel boomt - zum Leidwesen der Einzelhändler und Gastronomen. „Die Leute kommen einfach nicht mehr so wie früher“, sagt Emanuel Conrady, der das Café Rotfuchs und den Kiosk am Weinberg betreibt. Warum er dennoch glaubt, dass Gastronomie und Einzelhandel eine Zukunft in Burg haben.
29.08.2025, 19:17
Burg - Im Café Rotfuchs am Magdalenenplatz in Burg prangert am Eingang eine Ankündigung, die Betreiber Emanuel Conrady wortwörtlich nimmt: „Zeit für Veränderung“. Die ist dringend notwendig, ist sich der Gastronom und Event-Veranstalter sicher.