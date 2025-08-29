weather regenschauer
  4. Schartauer Straße in Burg: Emanuel Conradys Weg aus der Krise

Wie weiter in Burgs Innenstadt? Rotfuchs-Betreiber Emanuel Conrady zur Krise in der Schartauer Straße: „Der Trend ist unaufhaltbar“

Der Online-Handel boomt - zum Leidwesen der Einzelhändler und Gastronomen. „Die Leute kommen einfach nicht mehr so wie früher“, sagt Emanuel Conrady, der das Café Rotfuchs und den Kiosk am Weinberg betreibt. Warum er dennoch glaubt, dass Gastronomie und Einzelhandel eine Zukunft in Burg haben.

Von Maria Kurth 29.08.2025, 19:17
Das Café Rotfuchs in Burg: „Zeit für Veränderung“ prangt an der Scheibe am Eingang - das gilt auch allgemein für die Gastro-Branche, will sie weiter überleben. Foto: Maria Kurth

Burg - Im Café Rotfuchs am Magdalenenplatz in Burg prangert am Eingang eine Ankündigung, die Betreiber Emanuel Conrady wortwörtlich nimmt: „Zeit für Veränderung“. Die ist dringend notwendig, ist sich der Gastronom und Event-Veranstalter sicher.