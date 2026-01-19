weather sonnig
Harzer Ortsbürgermeister im Neujahrs-Interview Macht Lüttgenrode mit Babyboom 2026 Schlagzeilen?

Wo Eric Kiene als Ortsbürgermeister dringenden Investitions- und Handlungsbedarf in Lüttgenrode, Stötterlingen und der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck sieht.

Von Vera Heinrich 19.01.2026, 18:00
Nach dem Erfolg des ersten Lüttgenröder Heimatfests folgt im August 2026 die zweite Auflage: Eric Kiene hier bei den Vorbereitungen im Sommer 2025, gemeinsam mit Tino Kauf, Conny Michler, Jens Schlenkermann, Clemens Düfert und Holger Fricke (v. l.). Archivfoto: Eric Kiene

Lüttgenrode/ Stötterlingen. - Ortsbürgermeister Eric Kiene (WG Lüttgenrode/ Stötterlingen) riskiert im Gespräch mit Reporterin Vera Heinrich einen Ausblick darauf, was 2026 Lüttgenrode und die Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck (Landkreis Harz) beschäftigen wird.