Nach dem Erfolg des ersten Lüttgenröder Heimatfests folgt im August 2026 die zweite Auflage: Eric Kiene hier bei den Vorbereitungen im Sommer 2025, gemeinsam mit Tino Kauf, Conny Michler, Jens Schlenkermann, Clemens Düfert und Holger Fricke (v. l.).

Archivfoto: Eric Kiene