Ein Mann aus Wolfsburg bestellt illegale Substanzen zur Leistungssteigerung in der Slowakei zur Adresse seiner Mutter in Oebisfelde. Der Zoll fischt die illegalen Präparate jedoch ab. Bei der Wohnungsdurchsuchung werden weitere Mittel gefunden. Welche Strafe verhängt das Amtsgericht Haldensleben?

Ein Mann hat Dopingpräparate wie Testosteron zur Wohnung seiner Mutter bestellt.

Wolfsburg/Oebisfelde - Die Motive sind klar, die Folgen oft gravierend: Um Muskelaufbau und Regeneration zu beschleunigen, Erholungszeiten zu verkürzen oder die Ausdauer so zu erhöhen, wie es der Körper auf natürlichem Weg nicht erreichen könnte, greifen einige Sportler zu Dopingmitteln. In „nicht geringer Menge“ hat auch ein Mann aus Wolfsburg im Ausland illegale Substanzen zur sportlichen Leistungssteigerung bestellt – und zwar an die Adresse seiner Mutter in Oebisfelde. Doch auf dem Weg dorthin funkte der Zoll dazwischen.