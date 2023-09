Bei großflächigen Photovoltaikanlagen sieht es in Genthin noch mau aus, auch wenn Investoren bereit stehen. Aber immer mehr Genthiner schaffen sich privat eine Solaranlage an.

In Genthin schaffen sich privat immer mehr eine Sollaranlage an

Immer öfter im Raum Genthin zu finden: private Solaranlagen, wie hier auf dem Dach eines Hauses in Dretzel.

Genthin - Private Solaranlagen boomen in Genthin offenbar.

Das legen jedenfalls die Zahlen der Bundesnetzagentur nahe, die das Vergleichsportal für Solaranlagen „Selfmade Energy“ regelmäßig auswertet. Demnach seien im zweiten Quartal dieses Jahres in Genthin insgesamt 22 Solaranlagen neu installiert worden.

Dies würde einem Zuwachs von 9,8 Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im März 2023 entsprechen. Womit das Wachstum in Genthin über dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte (8 Prozent) liegen würde.

Die Gesamtzahl der in Genthin installierten Solaranlagen betrage aktuell 246 Anlagen – das entspräche ungefähr einer Fläche von vier Fußballfeldern. Im Vergleich aller bundesdeutschen Städte sei die installierte Leistung in Genthin von insgesamt sieben Megawatt allerdings noch gering.

Denn gemessen an der Anzahl der PV-Anlagen pro 1000 Einwohner, so Dr. Tim Rosengart, Geschäftsführer des Vergleichsportals, schaffe Genthin es im Ranking der Städte auf Platz 1735 – gemessen an der insgesamt installierten Leistung auf Rang 1410. Insgesamt hat Selfmade Energy die Daten für 2050 bundesdeutsche Städte ausgewertet.

Energetisch unabhänig eigenen Strom erzeugen

Zu den Gründen, warum Solaranlagen auf dem privaten Sektor boomen, führt Rosengart aus: „Viele Hauseigentümer handeln kostenbewusst und zukunftsorientiert. Sie wollen energetisch unabhängig werden und ihren eigenen Strom erzeugen.“

Dabei würden sie immer öfter auch daran denken, nicht nur in eine neue Solaranlage zu investieren, sondern auch eine Wärmepumpe oder eine Wallbox für das neue Elektroauto anzuschaffen. Beides passe in die Energiewende, verbrauche aber eben auch viel Strom. „Was läge da näher, sich diesen Strom frei vom eigenen Hausdach von der Sonne liefern zu lassen?“

Noch im vergangenen Jahr habe dabei, so Steingart, kaum jemand nach dem Preis einer Solaranlage gefragt. Hauptsache, die Firma konnte so schnell wie möglich liefern und die Anlage daheim installieren. Nun aber wende sich das Blatt. Die Solarfirmen hätten die vielen Aufträge aus dem Jahr 2022 abgearbeitet und auch neue Kapazitäten geschaffen.

Probleme in den Lieferketten hätten sich nun ebenfalls aufgelöst. Wartezeiten von sechs bis 18 Monaten seien längst passé. Aktuell warte man etwa vier Wochen auf die Installation einer privaten PV-Anlage, weiß Rosengart. Die meisten Anbieter hätten zudem auch die Preise gesenkt. Damit wollten sie schneller an neue Aufträge kommen.