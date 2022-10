In Mützel wird für Suppe, Stulle und Kuchen aus regionaler Herstellung geworben

Mützel - Es ist schon fast ein Dauerthema in den Medien: Überall wird gern regional gekocht. Ob Sternekoch Michael Oettinger in Schleswig-Holstein, Sternekoch Jan Hartwig in Bayern oder Sternekoch Tim Raue in Berlin. Sie alle schwören auf regionale Zutaten und regionale Rezepte. Im kleinen Mützel kennt man den Trend und setzt ihn auf eigene Weise um.