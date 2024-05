Am Sonnabend wird der Bereich zwischen Schloss und Kirche zur Ausgehmeile. Vom Morgen bis zum Abend ist etwas los,

In Parchen gibt es am Wochenende den ersten Vintage-Flohmarkt.

Parchen - Der Ort Parchen wird am Sonnabend zur Kulturhochburg in der Region Genthin. Vom Vormittag bis zum Abend kommen Ausflügler und Kulturliebhaber auf ihre Kosten.

Zum ersten Mal gibt es einen sogenannten „Vintage-Schloss-Flohmarkt“ am Schloss in der Parkstraße Parchen. Geöffnet ist am Sonnabend, 4. Mai zwischen 9.30 und 15 Uhr zum Stöbern und Fachsimpeln. Außerdem lässt sich nebenbei ein wenig Verweilen, denn für kleine Snacks und Getränke ist gesorgt.

Das Schloss Parchen durch die Linse eine VR-Brille gesehen. Foto: Mike Fleske

Der Förderverein Schloss Parchen bietet musikalische Besichtigungen im Schloss an und verleiht VR-Brillen, mit denen eine virtuelle Reise in 360 Grad durch das Dorf Parchen gemacht werden kann. Diese Brillen können auch beim Schlossförderverein von Vereinen und Einrichtungen ausgeliehen werden.

Maibaum wird aufgestellt

In Parchen gibt es einen Tag der offenen Tür. Foto: Oliver Gierens

Wenn der Flohmarkt am Nachmittag langsam zu Ende geht, beginnen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr mit ihrem Maifest an der Feuerwache nur wenige Meter neben dem Schloss. Besucher können gegen 14 Uhr auf den Platz vor die Klapperhalle umziehen.

Dort beginnt ein „Tag der offenen Tür“. Gezeigt wird dann historische Feuerwehrtechnik, und die Besucher können bei Kaffee und Kuchen auf einen Plausch vor der Feuerwehr Platz nehmen.

Für die Bewirtung werden dann die Feuerwehrfrauen sorgen. Zu Beginn wird der neu dekorierte Maibaum aufgestellt. Die Jüngsten können auf dem neu eingerichteten Spielplatz Toben und Spielen.

Restaurierte Orgel eklingt

Die Parchener Kirche während einer Lichtinstallation. Foto: Susanne Christmann

Für alle Musikinteressierten, gibt es am Abend noch einen besonderen Tipp. Ab 19 Uhr präsentiert der Musiker Michael Vajna eine kleine Orgelmusik in der Kirche Parchen.

Auch die Kirche ist nur wenige Meter von der Klapperhalle entfernt und kann zu Fuß erreicht werden. Die historische Wäldner-Orgel von 1840 ist im vergangenen Jahr umfangreich saniert worden und hat nun wieder ihren ganzen Klangumfang.

Michael Vajna hat bereits mehrfach sein Können an dem Instrument unter Beweis gestellt. Unter anderem bei einer Laserinstallation in der Kirche, die er musikalisch begleitet.

Auf der Spur der Töne des Ortes

Außerdem hat Vajna gemeinsam mit seinen Kollegen June Cocó und Jonathan Reiter sowie zahlreichen Parchenern eine Safari für die Ohren zusammengestellt. Auf der Grundlage von Tönen vom Spielplatz, Reiter- und Hühnerhof sowie des Waldes hat das Trio Musikstücke gemacht.

Mittels QR-Codes lassen sich an Ort und Stelle diese Kompositionen mit dem Smartphone und Kopfhörern abrufen und eine Klang-Expedition unternehmen. Damit lässt sich zwischendurch auch ein wenig die Zeit vertreiben.