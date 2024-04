Das Organisationsteam hat ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Bereits am Vormittag sind die Mädchen und Jungen der Kita „Sonnenschlösschen“ am Maibaum auf dem Marktplatz.

In Parey wird in den Mai getanzt

Parey - Am Vorabend des 1. Mai, am 30. April, wird in Parey zum Tanz in den Mai eingeladen. Den Auftakt zum Programm gestalten die Mädchen und Jungen der Pareyer Kindertagesstätte „Sonnenschlösschen“.

Sie werden um 10 Uhr beim Maibaumstellen ein kleines Programm aufführen. Dabei würden sie sich über viele Zuschauer freuen.

Weiter geht es dann am Nachmittag auf dem Festplatz am Jugendhaus. Um 15 Uhr beginnt die Veranstaltung „Tanz in den Mai“. Kristin Springer vom Organisationsteam: „Auch hier werden die Kinder der Kindertagesstätte noch etwas zum Besten geben, gefolgt von Pfarrer Andreas Breit mit seiner Gitarre, dem Schalmeienorchester Parey und dem Ensemble ICE CREAM live mit Tanz und Gesang.“

Zudem erwarten Clown Paulchen und die Figuren Anna und Elsa sowie Schneemann Olaf vom Jugendhaus die Kinder zu Spiel und Spaß und ihrem Kinderprogramm.

Hüpfeburgen für die Kinder

Der Moskito Club ist mit den Hüpfburgen vor Ort und versorgt die Besucherinnen und Besucher mit Getränken und Kulinarischem, so wie auch der Heimatverein Parey, der Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, Schmalzstullen und köstliche Maibowle anbietet.

Der Sportanglerclub Parey ist mit Gegrilltem dabei und auch Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Parey, die sich mit einem Kuchenstand beteiligen.

DJ BASSTi gibt im Anschluss an das Programm Tanzmusik auf die Ohren – und so wird dann in geselliger Runde bis in den Mai getanzt.

Ortsbürgermeisterin Cora Schröder hatte mit den beteiligten Vereinen abgestimmt, dass das Fest auf der Wiese neben dem Jugendhaus stattfindet. Die Veranstaltung „1075 Jahre Parey“ im letzten Jahr habe gezeigt, dass der dortige Standort allen Ansprüchen gerecht wird. Kristin Springer: „Der Marktplatz Parey bietet nicht mehr den notwendigen Platz, und unter anderem stieß man mit der Stromversorgung, aber auch den vorhandenen Parkplätzen, an Grenzen. Dazu bietet die Örtlichkeit am Jugendhaus mehr Sicherheit für die Kinder und wesentlich mehr Möglichkeiten zum Spielen und Toben. Auch die vorhandenen sanitären Einrichtungen und die Nähe zum Jugendhaus sind ein maßgeblicher Punkt für die Entscheidung.“

Die Mitwirkenden hoffen nun auf schönes Wetter und auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt ist frei.