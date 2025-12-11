Zahlreiche Erfolge konnte der Rassegeflügelzuchtverein aus Ferchland in seinem 25-jährigen Bestehen feiern - kürzlich kamen zwei Deutsche Meistertitel hinzu. Doch es gibt auch Kritik vom Verein zu den Auflagen zur Vogelgrippe.

Jubiläum mit Deutschem Meister an der Elbe: RGZV aus Ferchland blickt auf 25 Jahre voller Erfolge

Andreas Klemm (r.) nimmt die Glückwünsche zum 25-jährigen Bestehen des Rassegeflügelzuchtvereins Ferchland und Umgebung 2000 entgegen.

Ferchland. - Allen Grund zur Freude hatten kürzlich die Mitglieder des Rassegeflügelzuchtvereins (RGZV) Ferchland und Umgebung 2000, die ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert haben. Seit Jahren nehmen die Vereinsmitglieder erfolgreich an Wettbewerben teil – und so gab es kürzlich doppelt Grund zur Freude: