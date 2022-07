Jugendcamp des Landesanglerverbands in Derben: Vom Angeln bis zum Floßbau

Derben - 140 Kinder und Jugendliche aus 20 Mitgliedsangelvereinen des Landesanglerverbandes Sachsen-Anhalt im Alter von acht bis 18 Jahren sowie 40 Betreuer nahmen in diesem Jahr am Jugendcamp teil. Es ist das sechste Jugendcamp, das Bernd Bormann, zuständig für Veranstaltungen im Landesanglerverband Sachsen/Anhalt, organisiert hat. Unter seinem Vorgänger gab es bereits schon über 20 Veranstaltungen dieser Art. „Auch in Parey hatte das Landesjugendcamp schon zweimal stattgefunden“, so Kurt Schiller, kommissarischer Vorsitzender des Sportanglerclubs Parey-Elbe und Umgebung. Unter den 140 Nachwuchsanglerinnen und Nachwuchsanglern waren auch junge Angler aus Derben, Parey, Zerben und Güsen. Die weiteste Anreise hatten die Teilnehmer des Kreisangelvereins aus Hohenmölsen mit etwa 180 Kilometern. Mit 30 Teilnehmern war der Kreisangelverein Merseburg am stärksten vertreten.