Ein Programm über fünf Tage erwartet die jungen Leute in Jerichow. Am Freitag öffnet die Einrichtung für die Eltern.

Jugendclub in Jerichow: Volles Programm zur großen Wiedereröffnung

Jerichow. - Nach etwa einem halben Jahr Leerstand soll der Jugendclub in Jerichow nun wieder regelmäßig von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden genutzt werden.

Mit Kati Michel hat sich im November eine neue Leitung für die Einrichtung gefunden. Nun soll die große Wiedereröffnungswoche vom 27. bis zum 31. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr, erfolgen.

Angebote des Clubs in Jerichow

Dabei steht jeder Tag der Woche unter einem besonderen Motto: Nach dem Kennenlernen am Montag folgt in den nächsten Tagen ein Spieleangebot, gemeinsames Kochen und Basteln. Die Woche endet mit einer Feedbackrunde am Freitag.

„Generell können in der Woche natürlich alle Angebote des Jugendclubs genutzt werden“, sagt Kati Michel. Diese reichen von Brettspielen, Mal- und Bastelaktivitäten über einen Tischkicker, einen Billardtisch sowie Dart-Boards, eine Spiel-Konsole bis hin zum Musikzimmer mit Instrumenten.

Lesen Sie auch:Jugendarbeit in Jerichow auf Sparflamme

Auch für die zukünftigen Aktivitäten hat Kati Michel bereits zahlreiche Ideen. Allgemein soll der Außenbereich des Jugendclubs mit Volleyballfeld verstärkt genutzt werden. Zu Ostern sollen Eier gefärbt und Ostergeschenke gebastelt werden, an Halloween können Kürbisse geschnitzt und weiterverarbeitet werden. Weitere Ideen sind Tagesfahrten, Aktionen zum „Clean-Up-Day“ rund um die Umwelt oder ein Sommerfest.

Begehung des Jugendclubs in Jerichow für Eltern

Im Vorfeld kann der Jugendclub bereits am 24. Januar ab 17 Uhr von allen neugierigen Eltern besichtigt werden. Mit dem Rundgang durch die Räumlichkeiten „wollen wir die Eltern einladen, dass sie sich angucken können, wo sie ab der nächsten Woche ihre Kinder hinschicken können“, informiert Jerichows Ortsbürgermeister Ralf Braunschweig.